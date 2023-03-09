"Манчестер Сити" вышел в лидеры в борьбе за защитника сборной Хорватии

"Манчестер Сити" хочет купить защитника “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиола, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, “горожане” вышли в лидеры в борьбе за футболиста, за которого немцы потребуют не меньше 100 миллионов евро. Интерес к хорвату также претендуют “Ливерпуль” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 21-летний Гвардиол провел за “РБ Лейпциг” 29 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: Анри жестко раскритиковал философию ПСЖ.