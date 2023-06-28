“Манчестер Сити” вышел из гонки за английским звездным хавбеком

“Манчестер Сити” не смог заключить сделку по полузащитнику “Вест Хэма” Деклану Райсу.

Причиной стал “Арсенал”, который предложил за футболиста 122 млн. евро.

Если сделка состоится, то Райс станет самым дорогим британским игроком в истории футбола.

Переговоры между лондонскими клубами продолжаются.