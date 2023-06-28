“Манчестер Сити” вышел из гонки за английским звездным хавбеком
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Вест Хэма
“Манчестер Сити” не смог заключить сделку по полузащитнику “Вест Хэма” Деклану Райсу.
Причиной стал “Арсенал”, который предложил за футболиста 122 млн. евро.
Если сделка состоится, то Райс станет самым дорогим британским игроком в истории футбола.
Переговоры между лондонскими клубами продолжаются.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:46 Украина на 90-й минуте упустила победу над Испанией в матче молодежного Евро-2023
Новости футбола Вчера, 15:56 "Реал" начал переговоры по трансферу чемпиона мира
Новости футбола Вчера, 13:57 "Манчестер Сити" купил 4-кратного победителя Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 13:24 Киевское "Динамо" объявило о возвращении клубной легенды
Новости футбола 26 июн 2023, 16:33 Киевское "Динамо" намекнуло на возвращение клубной легенды
Новости футбола 25 июн 2023, 14:14 "Аль-Хилаль" купил звездного защитника "Челси"
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 "Ювентус" хочет избавиться от проблемного игрока Новости футбола Сегодня, 10:00 "Арсенал" нашел усиление в Нидерландах Новости футбола Сегодня, 09:30 Мане впервые рассказал о драке с Сане Новости футбола Сегодня, 09:00 “Манчестер Сити” вышел из гонки за английским звездным хавбеком Новости футбола Сегодня, 06:47 Мбаппе отреагировал на убийство 17-летнего парня в Париже Новости футбола Сегодня, 06:16 Стало известно, где проводит отпуск Месси Новости футбола Сегодня, 06:00 Месси снялся в аргентинском сериале Новости футбола Сегодня, 05:53 Стало известно, готов ли Мане поехать в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 05:28 Де Хеа готов отказаться от денег ради будущего в "МЮ" Новости футбола Сегодня, 05:13 "Бавария" готовит новое предложение по топ-форварду
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Швейцария - Франция 28 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Италия - Норвегия 28 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интернасьонал - Индепендьенте Медельин 29 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 29 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 29 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Индепендьенте дель Валье - Архентинос Хуниорс 29 июня 2023 года Футбол 29 июн 2023 Прогноз на матч Коло-Коло - Депортиво Перейра 30 июня 2023 года Футбол 29 июн 2023 Прогноз на матч Бока Хуниорс - Монагас 30 июня 2023 года Футбол 29 июн 2023 Прогноз на матч Барселона Гуаякиль - Серро Портеньо 30 июня 2023 года Футбол 29 июн 2023 Прогноз на матч Палмейрас - Боливар 30 июня 2023 года