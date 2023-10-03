Манчестер Сити вылетел на матч Лиги Чемпионов с задержкой

Манчестер Сити задержались с вылетом на следующий матч Лиги Чемпионов из-за сильного ветра, сообщает ESPN.

"Горожане" должны были прибыть в Нидерланды сегодня днем, но их вылет из аэропорта Манчестера задержали из-за предупреждения о сильных порывах ветра в Лейпциге. Из-за плохой погоды Сити вынуждены были провести предматчевую пресс-конференцию в Англии через Zoom.

Гвардиола заявил, что безопасный полет и посадка чрезвычайно важны, поэтому проблем нет. Руководство сказало, что вылететь невозможно, поэтому Ман Сити провели дольше тренировку и обед. У команды есть время на отдых, и они вылетят в Нидерланды позже.

Это уже вторая подобная ситуация на этой неделе. Арсенал также сильно задержался с вылетом во Францию на матч с Лансом из-за сильного ветра в аэропорту Лутон.

Матч между Манчестер Сити и Лейпцигом состоится в среду, 4 октября. Прошлый сезон команды встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда в сумме двух матчей команда Гвардиолы разгромила соперников со счетом 8:1.