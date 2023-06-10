В финальном матче Лиги чемпионов “Манчестер Сити” обыграл “Интер” со счетом 1:0 и стал победителем турнира.

Единственный гол в середине второго тайма забил Родри.

“Манчестер Сити” выиграл Лигу чемпионов в первый раз в своей истории.

“Манчестер Сити” Англия – “Интер” Италия - 1:0 (0:0)

Гол: Родри, 68 - 1:0

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Уокер, 82), Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 36), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.

“Интер”: Онана, Думфрис (Белланова, 76), Дармиан (Д`Амброзио, 84), Ачерби, Бастони (Гозенс, 76), Димарко, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Барелла, Джеко (Лукаку, 57), Мартинес.