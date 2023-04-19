"Манчестер Сити" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” на выезде сыграл вничью с “Баварией” со счетом 1:1, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал.

На 57-й минуте счет открыл Эрлинг Холанд, но в конце матча немецкий клуб от поражения спас Йозуа Киммих.

В ½ финала “Манчестер Сити” сыграет с “Реалом”.

“Бавария” Германия – “Манчестер Сити” Англия - 1:1 (0:0) - первый матч - 0:3

Голы: Холанд, 57 - 0:1, Киммих, 83 (с пенальти) - 1:1

“Бавария”: Зоммер, Павар (Станишич, 77), Упамекано, де Лигт, Жоау Канселу (Дэвис, 63), Горетцка, Киммих, Коман, Сане (Мане, 64), Мусиала (Мюллер, 72), Шупо-Мотинг (Тель, 71).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Аке (Лапорт, 67), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Уокер, 88), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 84).

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