"Манчестер Сити" уже присмотрел замену Гвардиоле

В случае ухода Пепа Гвардиолы из “Манчестер Сити” на его место могут назначить испанского тренера Луиса Энрике.

Об этом сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.

По данным источника, Гвардиола может взять творческий отпуск летом, но пока конечного решения он не принял.

Напомним, что Луис Энрике в последнее время работал в сборной Испании, из которой ушел в декабре прошлого года.