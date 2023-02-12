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"Манчестер Сити" уверенно выиграл в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:14
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле обыграл “Астон Виллу” со счетом 3:1.

Победу “горожанам” принесли голы Родри, Илкая Гюндогана и Рияда Мареза. У гостей отличился Олли Уоткинс.

“Манчестер Сити”, набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Астон Вилла” с 28 очками осталась на 11-й позиции.

“Манчестер Сити” – “Астон Вилла” - 3:1 (3:0)
Голы: Родри, 4 - 1:0, Гюндоган, 39 - 2:0, Марез, 45 (с пенальти) - 3:0, Уоткинс, 61 - 3:1

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Диаш (Аканджи, 46), Гюндоган, де Брюйне, Грилиш (Фоден, 69), Бернарду Силва, Родри, Марез (Аке, 85), Холанд (Альварес, 46).

“Астон Вилла”: Мартинес, Янг (Коутиньо, 76), Чемберс, Конса, Динь (Дюран, 60), Рэмзи (Кэш, 76), Буэндиа (Макгинн, 60), Камара, Дуглас Луис, Уоткинс, Бэйли (Морено, 60).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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