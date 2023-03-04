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"Манчестер Сити" уверенно победил "Ньюкасл"

Новости футбола Сегодня, 09:46
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле обыграл “Ньюкасл” со счетом 2:0.

Победу “горожанам” принесли голы Фила Фодена и Бернарду Силвы.

“Манчестер Сити”, набрав 58 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ньюкасл” с 41 очком остался на пятой позиции.

“Манчестер Сити” – “Ньюкасл” - 2:0 (1:0)
Голы: Фоден, 15 - 1:0, Силва, 67 - 2:0

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 65), Грилиш, Родри, Фоден, Холанд.

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт, 87), Бруно Гимараэс, Лонгстафф (Уиллок, 63), Альмирон (Мерфи, 77), Уилсон (Исак, 63), Жоэлинтон, Гордон (Сен-Максимен, 62).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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