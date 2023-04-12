"Манчестер Сити" установил рекорд Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" стал рекордсменом среди английских клубов по длине беспроигрышной серии в домашних матчах Лиги чемпионов.

В первом матче ¼ финала “горожане” разгромили “Баварию” со счетом 3:0 и довели серию до 25 поединков. На счету англичан 23 победы при двух ничьих с разницей мячей 81-19.

В последний раз “Манчестер Сити” проиграл в 2018 году в матче группового этапа Лиги чемпионов против “Лиона” (1:2).

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