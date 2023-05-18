"Манчестер Сити" установил личный рекорд Лиги чемпионов по голам

В ответном полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" забил 4 гола в ворота мадридского "Реала".

Общее количество голов, забитых английским клубом в текущем розыгрыше турнира, достигло 31.

14 мячей “горожане” забили на групповом этапе, а 17 - в шести матчах плей-офф, включая 7 голов в игре против "РБ Лейпциг" в 1/8 финала турнира.

Отметим, что такой показатель является новым рекордом "Манчестер Сити" в рамках турнира.