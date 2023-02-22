"Манчестер Сити" упустил победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов “РБ Лейпциг” и “Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Рияд Марез, но во второй половине равновесие восстановил Йошко Гвардиол.

Ответный матч “Манчестер Сити” - “РБ Лейпциг" состоится в Англии 14 марта.

“РБ Лейпциг” Германия – “Манчестер Сити” Англия - 1:1 (0:1)

Голы: Марез, 27 - 0:1, Гвардиол, 70 - 1:1

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Клостерманн (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 89), Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Шлагер (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 82), Вернер.

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Уокер, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанд.

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