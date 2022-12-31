"Манчестер Сити" упустил победу в матче АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле сыграл вничью с “Эвертоном” со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Эрлинг Холанд, но во второй половине равновесие восстановил Демерэй Грэй.

“Манчестер Сити”, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. “Эвертон” с 15 очками поднялся на 16-ю позицию.

“Манчестер Сити” – “Эвертон” - 1:1 (1:0)

Голы: Холанд, 24 - 1:0, Грэй, 64 - 1:1

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Льюис (Гюндоган, 87), Стоунз, Аке, Аканджи, Бернарду Силва (Альварес, 87), де Брюйне, Родри, Грилиш (Фоден, 87), Марез, Холанд.

“Эвертон”: Пикфорд, Паттерсон (Коулмэн, 70), Годфри (Дукуре, 90), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Дэвис, 78), Онана, Ивоби, Кэлверт-Льюин (Мопе, 70), Грэй.

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