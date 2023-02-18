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"Манчестер Сити" упустил победу в гостевом матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 13:32
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Англии “Ноттингем Форест” и “Манчестер Сити” сыграли вничью со счетом 1:1.

В конце первого тайма счет открыл Бернарду Силва, но в концовке встречи “лесников” от поражения спас Крис Вуд.

“Манчестер Сити”, набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ноттингем Форест” с 25 очками поднялся на 13-ю позицию.

“Ноттингем Форест” – “Манчестер Сити” - 1:1 (0:1)
Голы: Силва, 41 - 0:1, Вуд, 84 - 1:1

“Ноттингем Форест”: Навас, Орье (Вуд, 79), Фелипе, Уоррелл, Лоди (Тоффоло, 79), Колбэк (Уильямс, 58), Шелви (Мангаля, 72), Фройлер, Гиббс-Уайт, Данило (Айю, 58), Джонсон.

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 88), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Аке, 89), Холанд.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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