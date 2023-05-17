"Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” на своем поле разгромил мадридский “Реал” со счетом 4:0 и пробился в финал.

Победу английскому клубу принесли дубль Бернарду Силвы, гол Хулиана Альвареса и автогол Эдера Милитао.

В финале “Манчестер Сити” сыграет с “Интером”.

“Манчестер Сити” Англия – “Реал” Испания - 4:0 (2:0) - первый матч - 1:1

Голы: Силва, 23 - 1:0, Силва, 37 - 2:0, Милитао, 76 (автогол) - 3:0, Альварес, 90 - 4:0

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган (Марез, 79), де Брюйне (Фоден, 84), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 89).

“Реал”: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 80), Алаба, Милитао, Камавинга (Тчуамени, 80), Модрич (Рюдигер, 63), Кроос (Асенсио, 70), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 80), Бензема.

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