"Манчестер Сити" теряет одного из лидеров

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Филип Фоден выбыл из строя, сообщает ВВС.

По сведениям источника, футболисту удалили аппендикс. Сроки восстановления игрока составят около месяца.

В нынешнем сезоне 22-летний Фоден провел за “Манчестер Сити” 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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