"Манчестер Сити" стал победителем Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 12:36
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В финальном матче Кубка Англии “Манчестер Сити” обыграл “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.
Победу “горожанам” принес Илкай Гюндоган, который сделал дубль. У манкунианцев гол забил Бруну Фернандеш.
“Манчестер Сити” – “Манчестер Юнайтед” - 2:1 (1:1)
Голы: Гюндоган, 1 - 1:0, Фернандеш, 33 (с пенальти) - 1:1, Гюндоган, 51 - 2:1
“Манчестер Сити”: Ортега, Уокер (Лапорт, 90), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Грилиш (Аке, 89), Бернарду Силва, Родри, Холанд.
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф (Мактоминей, 83), Шоу, Эриксен (Гарначо, 62), Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Вегорст, 78), Рэшфорд.
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