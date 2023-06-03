"Манчестер Сити" стал победителем Кубка Англии

В финальном матче Кубка Англии “Манчестер Сити” обыграл “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.

Победу “горожанам” принес Илкай Гюндоган, который сделал дубль. У манкунианцев гол забил Бруну Фернандеш.

“Манчестер Сити” – “Манчестер Юнайтед” - 2:1 (1:1)

Голы: Гюндоган, 1 - 1:0, Фернандеш, 33 (с пенальти) - 1:1, Гюндоган, 51 - 2:1

“Манчестер Сити”: Ортега, Уокер (Лапорт, 90), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Грилиш (Аке, 89), Бернарду Силва, Родри, Холанд.

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф (Мактоминей, 83), Шоу, Эриксен (Гарначо, 62), Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Вегорст, 78), Рэшфорд.

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