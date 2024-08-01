Манчестер Сити сознался в нарушениях. Клуб получил суровое наказание

Манчестер Сити в последнее время находится под пристальным контролем соответствующих органов, которые то и дело наказывают «горожан».

Как сообщил журналист Manchester Evening News Джо Брей, действующий чемпион Англии признал свою вину в 22 случаях срыва начала матчей в последних двух сезонах. Клуб заключил сделку о санкциях с Премьер-лигой и ввиду этого получил наказание в размере 2,09 миллиона фунтов.

Но сейчас Манчестер Сити находится под расследованием в куда серьезных случаях. «Горожане» - под подозрением в 115 нарушениях финансового фейр-плей с 2009 по 2018 года.

Если вину манчестерского клуба докажут, то ему могут грозить различные наказания – от штрафов и снятия оков до исключения из Премьер-лиги. Пока что неизвестно, когда в этом деле пройдут первые слушания.