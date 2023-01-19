"Манчестер Сити" совершил суперкамбэк в матче с "Тоттенхэмом"

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле обыграл “Тоттенхэм” со счетом 4:2.

Гости выигрывали после первого тайма с преимуществом в два мяча благодаря голам Деяна Кулушевски и Эмерсона. Впрочем, во втором тайме хозяева сумели отыграться и вырвать победу. Дублем отметился Рияд Марез, по голу на счету Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда.

“Манчестер Сити", набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 33 очками остался на пятой позиции.

“Манчестер Сити” – “Тоттенхэм” - 4:2 (0:2)

Голы: Кулусевски, 44 - 0:1, Эмерсон, 45 - 0:2, Альварес, 51 - 1:2, Холанд, 53 - 2:2, Марез, 63 - 3:2, Марез, 90 - 4:2

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Льюис (Уокер, 83), Стоунз, Аканджи, Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 81), Грилиш, Родри, Марез, Холанд (Рубен Диаш, 90), Альварес.

“Тоттенхэм”: Льорис, Эмерсон (Ришарлисон, 78), Дайер, Дэвис (Лангле, 78), Ромеро, Перишич (Сессеньон, 69), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 75), Кулусевски, Сон Хын Мин, Кейн.

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