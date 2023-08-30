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Манчестер Сити согласовал трансфер полузащитника сборной Португалии

Новости футбола Сегодня, 12:08
Манчестер Сити согласовал трансфер полузащитника сборной Португалии Манчестер Сити согласовал трансфер полузащитника сборной Португалии

Полузащитник “Вулверхэмптона” и сборной Португалии Матеуш Нунеш перейдет в “Манчестер Сити”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, “горожане” заплатят за футболиста 55 миллионов евро. Клубы достигли устной договоренности, но сделка еще не оформлена официально. В ближайшее время португалец пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

24-летний Нунеш выступает за “Вулверхэмптон” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из лиссабонского “Спортинга”. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Всего он провел за “волков” 41 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления соглашения еще на один год.

Нунеш с 2021 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 11 матчей во всех турнирах и забил один гол, а также получил одну желтую карточку.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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