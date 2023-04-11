"Манчестер Сити" решил не отпускать своих игроков в "Арсенал".

Ранее "горожане" продали “канонирам” защитника Александра Зинченко и нападающего Габриэля Жезуса, которые удачно заиграли в лондонском клубе.

Таким образом, "Арсенал" не сможет усилиться футболистами, которыми играют за "Манчестер Сити", в летнее трансферное окно.

В настоящее время "канониры" занимают первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 30 проведенных туров, а "горожане" идут на второй позиции.