"Манчестер Сити", "Реал" и ПСЖ поборются за "Кварадону"

"Манчестер Сити", “Реал”, “Пари Сен-Жермен” и “Ньюкасл” проявляют интерес к грузинскому полузащитнику “Наполи” Хвиче Кварацхелии, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своей колонке для Caught Offside.

По сведениям источника, английские, испанский и французский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как неаполитанцы не намерены с ним расставаться.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: "Наполи" придумал, как удержать Кварацхелию в команде.