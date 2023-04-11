"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 17:11
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” на своем поле разгромил “Баварию” со счетом 3:0.
Победу английскому клубу принесли голы Родри, Бернарду Силвы и Эрлинга Холанда.
Ответный матч “Бавария” - “Манчестер Сити” состоится 19 апреля в Германии.
“Манчестер Сити” Англия – “Бавария” Германия - 3:0 (1:0)
Голы: Родри, 27 - 1:0, Силва, 70 - 2:0, Холанд, 76 - 3:0
“Манчестер Сити”: Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
“Бавария”: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).
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