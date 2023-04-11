"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в Лиге чемпионов

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” на своем поле разгромил “Баварию” со счетом 3:0.

Победу английскому клубу принесли голы Родри, Бернарду Силвы и Эрлинга Холанда.

Ответный матч “Бавария” - “Манчестер Сити” состоится 19 апреля в Германии.

“Манчестер Сити” Англия – “Бавария” Германия - 3:0 (1:0)

Голы: Родри, 27 - 1:0, Силва, 70 - 2:0, Холанд, 76 - 3:0

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.

“Бавария”: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).

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