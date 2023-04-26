"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле разгромил “Арсенал” со счетом 4:1.

Победу “горожанам” принесли дубль Кевина де Брюйне, голы Джона Стоунза и Эрлинга Холанда. У гостей отличился Роб Холдинг.

“Манчестер Сити”, набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Арсенал” с 75 очками остался на первом матче. При этом у “Сити” есть два матча в запасе.

“Манчестер Сити” – “Арсенал” - 4:1 (2:0)

Голы: де Брюйне, 7 - 1:0, Стоунз, 45 - 2:0, де Брюйне, 54 - 3:0, Холдинг, 86 - 3:1, Холанд, 90+5 - 4:1

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, Холанд.

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80).

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