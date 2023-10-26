Манчестер Сити проявил интерес к полузащитнику "Баварии Мюнхен" Джамалу Мусиало, сообщает Bild.

По информации источников, немецкий футболист в настоящее время не планирует начинать переговоры о новом контракте с "Баварией". Это связано с тем, что Джамал не удовлетворен количеством игрового времени, которое он получит. Таким образом, Манчестер Сити хочет попробовать подписать Мусиалу. Кроме того, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола является большим поклонником таланта 20-летнего немца.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что "Ливерпуль" также интересуется Мусиалой и хотел бы подписать его. Кроме того, "Реал Мадрид" следит за ситуацией вокруг Мусиалы и "Баварии Мюнхен".

В июле 2019 года, в возрасте 16 лет, Мусиала покинул "Челси", вернувшись в Германию и став игроком "Баварии". Там Джамал также сначала играл за юношескую команду U17, под руководством чемпиона мира Мирослава Клозе, а затем U19 под руководством вице-чемпиона мира Мартина Демикелиса, с которой дошел до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2019/20.

Действующее соглашение немецкого полузащитника с "Баварией" рассчитано до лета 2026 года.