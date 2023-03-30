"Манчестер Сити" проведет реконструкцию стадиона
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Ман Сити
По информации Daily Mail, "Манчестер Сити" планирует потратить 300 миллионов фунтов стерлингов на реконструкцию стадиона "Этихад".
После ремонтных работ вместимость арены будет увеличена до 61 тысяч зрителей.
Кроме того, на территории стадиона клуб хочет построить новый отель, музей, клубный магазин и общественное пространство для болельщиков.
Общая сумма инвестиций может быть увеличена со временем до 1 миллиарда фунтов.
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