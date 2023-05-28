"Манчестер Сити" проиграл в заключительном туре АПЛ

В матче 38-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде проиграл “Брентфорду” со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке встречи забил Итан Пиннок.

“Брентфорд”, набрав 59 очков, занял девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Манчестер Сити” с 89 очками финишировал на первом месте.

“Брентфорд” – “Манчестер Сити” - 1:0 (0:0)

Гол: Пиннок, 85 - 1:0

“Брентфорд”: Райя, Хики (Дасилва, 70), Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри, Янельт, Оньека (Баптист, 81), Дамсгор (Шаде, 70), Висса (Роэрслев, 89), Мбемо (Годдос, 89).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Аке (Чарльз, 63), Льюис, Серхио Гомес, Филлипс, Фоден, Палмер, Марез, Альварес.

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