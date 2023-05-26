"Манчестер Сити" продлил контракт с ветераном команды

Пресс-служба “Манчестер Сити” на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Скоттом Карсоном.

Новое соглашение между футболистом и ангийским клубом будет действовать до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 37-летний голкипер не провел ни одного матча.

Карсон перешел в “Манчестер Сити” в 2019 году из “Дерби” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб два матча и пропустил три гола.

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