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"Манчестер Сити" продлил контракт с основным защитником

Новости футбола Сегодня, 08:51
"Манчестер Сити" продлил контракт с основным защитником Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Манчестер Сити” на официальном сайте объявил о продлении контракта с голландским защитником Натаном Аке.

Новое соглашение между 27-летним футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2027 года.

Аке выступает за “Манчестер Сити” с 2020 года. Всего он провел за клуб 81 матч во всех турнирах и забил семь голов. В составе “горожан” он три раза становился чемпионом Англии в сезонах-2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023, выиграл Кубок Англии в сезоне-2022/2023, стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2020/2021, а также становился победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Ранее Аке также играл за “Фейеноорд”, “Челси”, “Рединг”, “Уотфорд” и “Борнмут”.

Аке с 2017 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду 38 матчей, забил пять голов и отдал одну результативую передачу, а также получил две желтые карточки. Аке дважды становился победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в 2011 и 2012 годах.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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