"Манчестер Сити" продлил контракт с чемпионом мира

Пресс-служба “Манчестер Сити” на официальном объявила о продлении контракта с аргентинским нападающим Хулианом Альваресом.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2028 года. Клуб существенно повысил зарплату форварда, который стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

23-летний Альварес выступает за “Манчестер Сити” с лета 2022 года. Всего он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Ривер Плейт”. За сборную Аргентины сыграл 19 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

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