Манчестер Сити присмотрел у Челси замену Уокеру

Чемпион Англии Манчестер Сити заинтересован в подписании защитника Челси Риса Джеймса и рассматривает игрока сборной Англии как потенциальную замену правого защитника Кайла Уокера, сообщает The Independent.

Сити уже давно рассматривает Джеймса как человека, который станет преемником их защитника, и его имя даже всплыло прошлым летом. В мае Уокеру исполнилось 33 года, но он остается ключевым игроком команды Пепа Гвардиолы, а в сентябре подписал продление контракта до 2026 года.

Считается, что Джеймс также привлек интерес со стороны Реала. Сообщается, что Карло Анчелотти рассматривает игрока Челси как потенциального преемника 31-летнего Дани Карвахаля. Тем не менее, Джеймс никогда не подавал никаких признаков того, что хочет покинуть Челси. 23-летний игрок прошел обучение в академии клуба и был назначен новым капитаном команды летом после ухода Сесара Аспиликуэты.

Интересно, что Рис Джеймс уже завтра встретиться с Манчестер Сити и Кайлом Уокером в матче Премьер-лиги.