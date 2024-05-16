Манчестер Сити представил домашний и выездной комплекты формы на сезон 2024/25. Техническим спонсором команды по-прежнему выступает компания Puma.

Домашний комплект выполнен в традиционном клубном цвете - голубом. А вот второй выполнен в непривычных оттенках темно-зеленого. Выездной комплект сочетает в себе темно-зеленый, коричневый и розовые цвета.

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Introducing the 24/25 Man City x @pumafootball Home Kit 🙌



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Ранее домашнюю форму на следующий сезон презентовал лондонский Арсенал.

Манчестер Сити на два очка опережает Арсенал за один тур до конца чемпионата. В заключительном туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы встретится с Вест Хэмом.

Кроме того, “горожан” ожидает финал Кубка Англии против Манчестер Юнайтед 25 мая на Уэмбли. Ранее сообщалось, что вратарь Манчестер Сити пропустит заключительные матчи сезона.