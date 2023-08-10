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"Манчестер Сити" предложил 81 млн евро за атакующего полузащитника сборной Бразилии

Новости футбола Сегодня, 02:10
"Манчестер Сити" предложил 81 млн евро за атакующего полузащитника сборной Бразилии Фото: инстаграм Лукаса Пакета/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" хочет купить атакующего полузащитника лондонского “Вест Хэм Юнайтед" и сборной Бразилии Лукаса Пакета, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “горожане” предложили за футболиста 81 миллион евро. Впрочем, данная сумма не устроило руководство лондонского клуба, который хочет получить за игрока 99 миллионов евро. Сскорее всего, “Манчестер Сити” сделает новое предложение. Сам бразилец готов присоединиться к клубу из Манчестера.

25-летний Пакета выступает за “Вест Хэм Юнайтед" с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из французского “Лиона”. Сумма трансфера составила 42 миллиона 950 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Лондона 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. В составе “Вест Хэма” Пакета стал обладателем Кубка Конференций в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на один год.

Пакета с 2018 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 42 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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