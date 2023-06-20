"Манчестер Сити" предложил 30 млн евро за полузащитника "Челси"
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Матео Ковачича/Автор неизвестен
“Манчестер Сити” начал переговоры по трансферу полузащитника “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачича, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, “горожане" предложили за футболиста 30 миллионов евро. Ожидается, что вскоре клубы договорятся. “Челси” выгодно продать игрока, так как он отказался продлевать контракт, который истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне 29-летний Ковачич провел за “Челси” 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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