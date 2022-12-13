"Манчестер Сити" предложил 110 миллионов евро за защитника сборной Хорватии

Защитник “РБ Лейпциг” Йошко Гвардиол уже летом может стать игроком “Манчестер Сити”.

Как пишет Foot Mercato, англичане готовы заплатить за игрока сборной Хорватии 110 миллионов евро с учетом бонусов.

Также немцы получат 20% от суммы перепродажи игрока.

По данным источника, наставник “Сити” Пеп Гвардиола уже провел переговоры с Гвардиолом на тему возможного трансфера.

Напомним, что летом 2021 года Гвардиол был приобретено у загребского “Динамо” за 19 млн евро.