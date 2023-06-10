"Манчестер Сити" повторил историческое достижение "Манчестер Юнайтед"

“Манчестер Сити” стал вторым в истории футбола английским клубом, который сделал “Золотой хет-трик”.

“Горожане” в одном сезоне выиграли Лигу чемпионов, стали чемпионами Англии и завоевали Кубок Англии.

Ранее подобное достижение покорилось “Манчестер Юнайтед" в 1999 году.

Также “Золотой хет-трик” делали “Барселона” и “Бавария” (по два раза), “Селтик”, “Аякс”, ПСВ и “Интер”.