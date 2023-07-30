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"Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба

Новости футбола Сегодня, 09:41
"Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" в товарищеском матче потерпел поражение от мадридского “Атлетико” со счетом 1:2. Матч состоялся в городе Сеул (Южная Корея) на стадионе “Сеул Стэдиум”.

В середине второго тайма счет открыл Мемфис Депай. Через несколько минут преимущество испанского клуба увеличил Янник Феррейра Карраско. В конце матча разрыв в счете сократил Рубен Диаш.

“Манчестер Сити” Англия – “Атлетико” Испания - 1:2 (0:0, 1:2)
Голы: Депай, 66 - 0:1, Карраско, 74 - 0:2, Рубен Диаш, 85 - 1:2

“Манчестер Сити”: Эдерсон (Ортега, 46), Уокер (Жоау Канселу, 55), Стоунз (Аканджи, 55), Рубен Диаш, Лапорт (Серхио Гомес, 55), Грилиш (Льюис, 55), Бернарду Силва (Ковачич, 55), Родри (Филлипс, 55), Фоден (Бобб, 55), Холанд (Макати, 55), Альварес.

“Атлетико”: Облак (Грбич, 46), Аспиликуэта (Рикельме, 61), Эрмосо (Костис, 61), Сеюнджю, Витцель (Моуриньо, 61), Коке (Барриос, 61), Де Поль (Льоренте, 61), Лемар (Сауль, 61), Лино (Карраско, 61), Гризманн (Депай, 61), Мората (Корреа, 61).

Напомним, что в прошлом сезоне “Манчестер Сити” стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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