"Манчестер Сити" победил "Челси" в матче АПЛ

В матче 19-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде обыграл “Челси” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Рияд Марез.

“Манчестер Сити”, набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Челси” с 25 очками остался на 10-й позиции.

“Челси” – “Манчестер Сити” - 0:1 (0:0)

Гол: Марез, 63 - 0:1

“Челси”: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья (Холл, 68), Ковачич, Зиеш (Галлахер, 69), Закария, Пулишич (Чуквуэмека, 22), Хавертц, Стерлинг (Обамеянг, 5; Джирод-Хатчинсон, 68).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер (Аканджи, 46), Стоунз, Аке, Жоау Канселу (Льюис, 46), Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 60), Родри, Фоден (Грилиш, 60), Холанд.

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