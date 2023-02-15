"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ

В перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде обыграл “Арсенал” со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Кевина де Брюйне, Джека Грилиша и Эрлинга Холанда. У хозяев отличился Букайо Сака.

“Манчестер Сити”, набрав 51 очко, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Арсенал” с 51 очком опустился на второе место, но у “канониров” есть один матч в запасе.

“Арсенал” – “Манчестер Сити” - 1:3 (1:1)

Голы: де Брюйне, 24 - 0:1, Сака, 42 (с пенальти) - 1:1, Грилиш, 72 - 1:2, Холанд, 82 - 1:3

“Арсенал”: Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 83), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 83), Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гюндоган, де Брюйне (Филлипс, 87), Грилиш (Фоден, 77), Бернарду Силва, Родри, Марез (Аканджи, 61), Холанд.

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