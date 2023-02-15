Главная Новости "Манчестер Сити" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ

Новости футбола Сегодня, 16:29
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде обыграл “Арсенал” со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Кевина де Брюйне, Джека Грилиша и Эрлинга Холанда. У хозяев отличился Букайо Сака.

“Манчестер Сити”, набрав 51 очко, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Арсенал” с 51 очком опустился на второе место, но у “канониров” есть один матч в запасе.

“Арсенал” – “Манчестер Сити” - 1:3 (1:1)
Голы: де Брюйне, 24 - 0:1, Сака, 42 (с пенальти) - 1:1, Грилиш, 72 - 1:2, Холанд, 82 - 1:3

“Арсенал”: Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 83), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 83), Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гюндоган, де Брюйне (Филлипс, 87), Грилиш (Фоден, 77), Бернарду Силва, Родри, Марез (Аканджи, 61), Холанд.

Не пропустите: Неймар может перейти в "Челси".

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Манчестер Сити Премьер-лига Англия
Популярные новости
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:57 "Реал" разгромил худшую команду Ла Лиги
"Барселона" Новости футбола Сегодня, 16:42 "Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:42 Неймар может перейти в "Челси"
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:15 "Бавария" выбрала главную трансферную цель на лето
Сборная Бразилии Новости футбола Сегодня, 14:15 Сборная Бразилии назначила нового главного тренера
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:58 ПСЖ проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:07 Главные новости дня: 15 февраля Новости футбола Сегодня, 17:00 "Челси" проиграл Дортмунду в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:57 "Реал" разгромил худшую команду Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 16:53 "Бенфика" уверенно победила в 1/8 финала Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:42 "Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 16:29 "Манчестер Сити" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:15 Бензема вышел на 2-е место по голам за "Реал" в Ла Лиге. Вперед только один игрок Новости футбола Сегодня, 15:55 Канселу отреагировал на слухи об интересе "Реала" Новости футбола Сегодня, 15:42 Неймар может перейти в "Челси" Новости футбола Сегодня, 15:30 Футболист "Ювентуса" подозревается в нападении на свою бывшую девушку
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 16 фев 2023 Прогноз на матч Шахтер Донецк - Ренн 16 февраля 2023 года Футбол 16 фев 2023 Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург - Рома 16 февраля 2023 года Футбол 17 фев 2023 Прогноз на матч Аугсбург - Хоффенхайм 17 февраля 2023 года Футбол 17 фев 2023 Прогноз на матч Осер - Лион 17 февраля 2023 года