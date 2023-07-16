"Манчестер Сити" ответил "Барселоне" на запрос об аренде Бернарду Силвы

“Манчестер Сити” отказал “Барселоны” в аренду португальского полузащитника Бернарду Силвы, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб готов рассчитывает продать футболиста за 80 миллионов евро. Данная сумма является слишком большой для каталонского клуба, который испытывает серьезные финансовые проблемы. Кроме того, “Барса” не может платить португальцу его нынешнюю зарплату, которая составляет около 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 28-летним Силвой также интересуется “Пари Сен-Жермен”.

Силва выступает за “Манчестер Сити” с лета 2017 года. Он перешел в английский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 306 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 59 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Силва с 2015 года играет за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 82 матча, забил 11 голов и отдал 25 результативных передач, а также получил пять желтых карточек.