"Манчестер Сити" ответил "Барселоне" и ПСЖ на запрос о трансфере Бернарду Силвы

“Манчестер Сити” отказал “Барселоне” и “Пари Сен-Жермен” в трансфере полузащитника сборной Португалии Бернарду Силвы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб не собирается расставаться с футболистом ни при каких обстоятельствах. Более того, “горожане” собираются в ближайшее время подписать с португальцем новых контракт на улучшенных финансовых условиях.

Ранее сообщалось, что сам Силва хотел бы сменить клуб в текущее летнее трансферное окно.

28-летний Бернарду Силва выступает за “Манчестер Сити” с лета 2017 года. Он перешел в английский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 306 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 59 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Силва с 2015 года играет за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 82 матча, забил 11 голов и отдал 25 результативных передач, а также получил пять желтых карточек.