"Манчестер Сити" отказал "Барселоне" в трансфере португальского хавбека

Полузащитник “Манчестер Сити” и сборной Португалии Бернарду Силва не перейдет в “Барселону”, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб пытался арендовать футболиста до лета 2023 года, но получил отказ. При этом сам португалец заинтересован в переходе. Возможно, клубы вернутся к переговорам следующим летом.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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