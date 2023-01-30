"Манчестер Сити" определился со стратегией в связи с уходом Канселу
Новости футбола Сегодня, 12:30
"Манчестер Сити"
“Манчестер Сити” не будет покупать нового защитника на место португальца Жоау Канселу, который переходит в “Баварию”, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола уверен, что ему удастся компенсировать потерю игрока внутренними ресурсами.
Ранее сообщалось, что “Бавария” арендует 28-летнего Канселу до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 70 миллионов евро.
По некоторым данным, причиной ухода футболиста является его конфликт с Гвардиолой.
Не пропустите: Стало известно, будет ли "Реал" покупать футболистов зимой.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:42 "Челси" близок к покупке Энцо Фернандеса. Это будет трансферный рекорд "аристократов"
Новости футбола Сегодня, 14:30 Основной защитник "Баварии" согласился перейти в "Барселону"
Новости футбола Сегодня, 13:30 Гаттузо уволен с поста главного тренера испанского клуба
Новости футбола Вчера, 16:55 "Реал" не смог обыграть одного из лидеров Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 16:42 ПСЖ на 96-й минуте упустил победу в матче Лиги 1
Новости футбола Вчера, 10:59 "Ювентус" неожиданно проиграл клубу Берлускони
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт 1Win Актуальный промокод 2022 На сайт Лайнбет Промокод Linebet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 Нападающий киевского "Динамо" перешел в датский "Орхус" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Челси" близок к покупке Энцо Фернандеса. Это будет трансферный рекорд "аристократов" Новости футбола Сегодня, 15:30 Названа причина ухода Канселу из "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 15:15 Фирмино договорился с "Ливерпулем" о новом контракте Новости футбола Сегодня, 14:56 Наингголан перешел в итальянский клуб Новости футбола Сегодня, 14:42 "РБ Лейпциг" вступил в борьбу за экс-хавбека "Реала" Новости футбола Сегодня, 14:30 Основной защитник "Баварии" согласился перейти в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 14:15 Турецкий "Умраниесспор" подписал нападающего "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 13:55 Украинец Малиновский ответил на критику за объятия с российским футболистом Новости футбола Сегодня, 13:42 "Манчестер Юнайтед" может совершить экстренный трансфер в январе
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 31 янв 2023 Прогноз на матч Падерборн - Штутгарт 31 января 2023 года Футбол 31 янв 2023 Прогноз на матч Унион - Вольфсбург 31 января 2023 года