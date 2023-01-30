"Манчестер Сити" определился со стратегией в связи с уходом Канселу

“Манчестер Сити” не будет покупать нового защитника на место португальца Жоау Канселу, который переходит в “Баварию”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола уверен, что ему удастся компенсировать потерю игрока внутренними ресурсами.

Ранее сообщалось, что “Бавария” арендует 28-летнего Канселу до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 70 миллионов евро.

По некоторым данным, причиной ухода футболиста является его конфликт с Гвардиолой.

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