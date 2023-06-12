"Манчестер Сити" определился с приоритетной трансферной целью на лето

"Манчестер Сити" хочет купить защитника “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиола, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает футболиста в качестве приоритетной цели в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как немецкий клуб оценивает его в 90-100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Гвардиол провел за “РБ Лейпциг” 41 матч во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.