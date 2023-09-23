Манчестер Сити одолел Ноттингем, играя второй тайм в меньшинстве

Сегодня состоялся матч шестого тура английской Премьер Лиги, в котором Манчестер Сити принимал Ноттингем Форест. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для подопечных Пепа Гвардиолы эта победа стала шестой подряд в рамках Премьер Лиги этого сезона.

Сам матч на Этихад Стэдиум начался довольно прогнозируемо. Уже на 7-ой минуте Манчестер повел в счете. Это Кайл Уокер после передачи Родри скинул мяч набегающему Фодену, который ударом в кассание переиграл вратаря гостей. Еще через 7 минут Сити удвоил преимущество. После красивой комбинации на правом фланге Матеус Нуньес сделал подачу в штрафную площадь, которую ударом головой замкнул Холанд. Для норвежца это уже 8-ой гол в Премьер Лиге.

В самом начале второй половины встречи арбитр показал красную карточку Родри за неспортивное поведение. После этого хозяева отдали инициативу Ноттингему, а счет на табло больше не менялся.

Манчестер Сити — Ноттингем Форест 2:0

Голы: Фоден 7, Холанд 14.

Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0

Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1

Голы: Карлтон Моррис 65 - Педру Нету 50

Благодаря этой победе, Манчестер Сити продолжает лидировать, а Ноттингем так и остался в середине таблицы.