"Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ

В матче 1-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде разгромил “Бернли”. Матч состоялся в городе Бернли на стадионе “Терф Мур” и завершился победой гостей со счетом 3:0.

В начале матча счет открыл норвежский нападающий Эрлинг Холанд. На 36-й минуте Холанд забил второй гол, сделав дубль. На 75-й минуте окончательный счет установил испанский полузащитник Родри Эрнандес.

Во 2-м туре “Манчестер Сити” на своем поле сыграет с “Ньюкасл Юнайтед”. Матч состоится 19 августа. “Бернли” 27 августа на своем поле сыграет с “Астон Виллой”.

“Бернли” – “Манчестер Сити” - 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 4 Холанд, 0:2 – 36 Холанд, 0:3 – 75 Родри.

“Бернли”: Траффорд, Робертс, О`Ши, Байер (Бенсон, 74), Аль-Дахиль, Витиньо, Колиошо (Бруун Ларсен, 61), Каллен, Берге (Браунхилл, 90), Амдуни (Зарури, 61), Фостер (Редмонд, 90).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер (Макати, 90), Аке (Лапорт, 79), Аканджи, Льюис (Гвардиол, 79), де Брюйне (Ковачич, 23), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд (Палмер, 80), Альварес.

Желтая карточка: Гвардиола (75).

Красная карточка: Зарури (90).