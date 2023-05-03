"Манчестер Сити" одержал крупную победу в матче АПЛ

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле разгромил “Вест Хэм” со счетом 3:0.

Победу “горожанам” принесли голы Натана Аке, Эрлинга Холанда и Фила Фодена.

“Манчестер Сити”, набрав 79 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 34 очками остался на 15-й позиции.

“Манчестер Сити” – “Вест Хэм” - 3:0 (0:0)

Голы: Аке, 50 - 1:0, Холанд, 70 - 2:0, Фоден, 85 - 3:0

“Манчестер Сити”: Ортега, Уокер, Аке (Аканджи, 77), Рубен Диаш, Стоунз, Грилиш, Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 90), Марез, Холанд, Альварес (Фоден, 77).

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал (Джонсон, 62), Огбонна, Керер, Крессуэлл, Эмерсон, Форнальс, Лукас Пакета, Даунс, Боуэн (Бенрахма, 79), Антонио (Ингз, 67).

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