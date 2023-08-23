Манчестер Сити объявил о продлении контракта со звездным полузащитником

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Португалии Бернарду Силвой.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что португальца хотят купить “Барселона” и “Пари Сен-Жермен”, но в итоге он продолжит карьеру в составе “горожан”.

29-летний Бернарду Силва выступает за “Манчестер Сити” с лета 2017 года. Он перешел в английский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составла 50 миллионов евро. Всего он провел за клуб 308 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 59 результативных передач. В составе “Манчестер Сити” Силва пять раз становился чемпионом Англии в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, два раза выиграл Кубок Англии в сезонах-2018/19, 2022/23, четыре раза стал обладателем Кубка английской лиги в сезонах-2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, два раза выиграл Суперкубок УЕФА в 2018 и 2019 годах, стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023, а также выиграл Суперкубок УЕФА в 2023 году.

Силва с 2015 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 82 матча, забил 11 голов и отдал 25 результативных передач. В составе сборной Португалии он стал победителем Лиги наций в сезоне-2018/19.