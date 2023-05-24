"Манчестер Сити" обратился к "ПСЖ" с запросом о трансфере звездного хавбека

"Манчестер Сити" обратился к "ПСЖ" с запросом о возможном переходе Марко Верратти. Французский клуб готов отпустить опытного итальянского полузащитника.

Сам Верратти также заявил о желании покинуть "ПСЖ". Игрок сборной Италии недоволен критикой со стороны болельщиков клуба.

Приоритетом для продолжения карьеры является “Реал”, пишут французские СМИ.

В текущем сезоне Верратти записал на свой счет одну голевую передачу 36 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.