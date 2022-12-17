"Манчестер Сити" обыграл испанский клуб
Новости футбола Сегодня, 14:50
“Манчестер Сити” в товарищеском матче обыграл “Жирону” со счетом 2:0.
Победу английскому клубу принесли голы Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда.
“Манчестер Сити” Англия – “Жирона” Испания - 2:0 (2:0)
Голы: де Брюйне, 5 - 1:0, Холанд, 18 - 2:0
“Манчестер Сити”: Ортега, Льюис, Чарльз, Катонго, Серхио Гомес, Гюндоган (Robertson, 78), де Брюйне (Макдоналд, 80), Палмер, Марез, Холанд (Бобб, 59), Роджерс (Боржеш, 51).
“Жирона”: Гассанига, Ян Коуто (Рока, 73), Мартинес, Буэно, Терратс (Эспиноса, 46), Мигель Гутьеррес (Уренья, 73), Тони Вилья (Фернандес, 46), Ромеу, Алеиш Гарсия (Вальехо, 73), Мартин (Сайс, 46), Кастельянос (Стуани, 46).
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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