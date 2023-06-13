“Манчестер Сити” не согласился продать по Бернарду Силву в ПСЖ.

По информации Footmercato, французы хотели включить в сделку по футболисту Джанлуиджи Доннарумму или Марко Верратти, но англичане отказались от такого варианта.

В сезоне 2022/2023 португалец провел 55 матчей, забив семь голов и оформив восемь результативных передач.

Вместе со своим клубом Силва выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии и чемпионат Англии.